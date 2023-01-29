В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 января 2023. PenzaNews. 43 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 9 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 29 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 860 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 687.

Умерли 6 тыс. 209 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 938 тыс. 421 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 6 тыс. 941 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 339 тыс. 316 человек, из них 3 тыс. 612 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 394 тыс. 984, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.