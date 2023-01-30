В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. 38 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 8 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 понедельника, 30 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 898 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 695.

Умерли 6 тыс. 210 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 944 тыс. 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 979 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 343 тыс. 177 человек, из них 3 тыс. 861 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 22, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.