В 2022 году жителям Пензенской области оказана медпомощь на 17,5 млрд. рублей — ТФОМС Медицина

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Более 1 млн. 63 тыс. жителей Пензенской области получили в 2022 году медицинскую помощь на 17,5 млрд. рублей в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы территориального фонда ОМС, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 30 января.

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«Более 1 млн. 52 тыс. пациентов получили медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях на сумму, превышающую 6,6 млрд. рублей. Порядка 143 тыс. человек [...] были пролечены в круглосуточных стационарах, стоимость их лечения составила более 7,9 млрд. рублей. Медицинскую помощь в условиях дневного стационара получили более 61 тыс. человек, [...] стоимость их лечения — почти 2 млрд. рублей», — сказано в тексте.

В нем, в частности, приводятся данные о средствах, потраченных на оплату процедуры гемодиализа: более 141 млн. рублей — в условиях дневного стационара, свыше 318 млн. рублей — в поликлиниках.

«На оплату медицинской помощи по профилю «Онкология» было направлено более 2,2 млрд. рублей: оказана помощь по 11 тыс. 148 случаям в круглосуточном стационаре, по 1 тыс. 918 случаям в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, по 11 тыс. 185 случаям в дневном стационаре, а также по 99 тыс. 324 случаям в амбулаторных условиях», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в прошлом году было осуществлено 312 тыс. вызовов скорой помощи, на оказание соответствующих медуслуг потрачено более 1 млрд. рублей.

В тексте особо обращается внимание на то, что размер государственных средств, направляемых на оплату медицинской помощи пациенту, не ограничен: застрахованный гражданин по полису ОМС получает ее в том объеме, какой необходим.

«Так, по данным персонифицированного учета за 2022 год, сумма минимального индивидуального лицевого счета за одного пациента составляла 22,02 рубля — посещение врача-стоматолога с целью профилактики, максимальная — 8 млн. 36 тыс. 740,18 рубля, где пациенту проводилось химиотерапевтическое лечение», — говорится в пресс-релизе.