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Дни открытых дверей в стоматологических поликлиниках Пензы пройдут с 1 по 3 февраля

17:12 | 30.01.2023 | Медицина

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Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Дни открытых дверей пройдут в отделениях ГАУЗ «Пензенская стоматологическая поликлиника» на улицах Вадинской, Кижеватова, Лазо, Леонова, Пионерской, Фабричной и проспекте Строителей с 1 по 3 февраля в рамках Всероссийской недели профилактики онкологических заболеваний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Дни открытых дверей в стоматологических поликлиниках Пензы пройдут с 1 по 3 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что всем желающим будет проведено профилактическое обследование полости рта методом аутофлуоресцентной стоматотоскопии (АФС).

«При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», — сказано в пресс-релизе.

По словам заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию взрослого населения пензенской стоматологической поликлиники Людмилы Смышляевой, АФС — это оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта, связанных с наличием воспалительных, предраковых процессов и онкологических заболеваний.

«При освещении полости рта светодиодным излучением аппарата АФС [...] возникает эндогенное или аутофлуоресцентное свечение, которое можно наблюдать через специальные очки в условиях затемнения. Выявление аномального свечения позволяет проявить онкологическую настороженность при первичном осмотре пациента», — пояснила она.

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