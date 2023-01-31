В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. 43 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 31 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 941 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 707.

Умерли 6 тыс. 210 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 950 тыс. 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 5 тыс. 792 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 349 тыс. 279 человек, из них 6 тыс. 102 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 67, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.