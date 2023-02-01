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В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом

15:39 | 01.02.2023 | Медицина

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Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 1 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 222 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 718.

Умерли 6 тыс. 211 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 958 тыс. 696 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 504 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 356 тыс. 8 человек, из них 6 тыс. 729 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 108, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.

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