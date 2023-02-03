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В Пензенской области за сутки подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом

15:41 | 03.02.2023 | Медицина

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Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. 57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 9 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 3 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 90 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 735.

Умерли 6 тыс. 213 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 977 тыс. 653 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 670 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 368 тыс. 340 человек, из них 6 тыс. 311 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 194, за сутки зарегистрировано 46 летальных исходов.

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