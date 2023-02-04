В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 10 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 4 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 150 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 745.

Умерли 6 тыс. 213 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 21 млн. 987 тыс. 334 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 681 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 374 тыс. 674 человека, из них 6 тыс. 334 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 234, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.