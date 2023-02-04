В пензенском онкодиспансере за два года внедрено около 30 новых методик — главврач Медицина

Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. Врачи пензенского областного онкологического диспансера внедрили около 30 новых методик за последние два года. Об этом сообщил главный врач учреждения Антон Столяров.

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«У нас, получается, в течение двух лет [в 2021-2022 годах] уже внедрено около 30 новых методик», — сказал он в ходе прямого эфира, состоявшегося на официальной странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

В качестве примера руководитель онкодиспансера привел методику с определением сторожевого лимфатического узла.

«Если раньше при раке молочной железы, даже если небольшая стадия, даже если нет в соседних лимфоузлах метостазов, как правило, удалялась полностью молочная железа, [...] сейчас мы удаляем только опухоль. [...] Все остальное мы сохраняем», — заявил Антон Столяров.

По его словам, органосохраняющие операции также проводятся, в частности, при раке шейки матки.

«У нас выросли больше лапароскопические операции. Помимо этого, у нас закуплены новые ускорители. Буквально в конце того года мы ввели в эксплуатацию последнюю модификацию вообще в мире ускорителя. Нам доступна уже радиохирургия. Мы уже начали применять новые методики при лечении опухоли головного мозга, что раньше нам совершенно не было доступно», — добавил главврач.

Также Антон Столяров обратил внимание на то, что в настоящее время появляются новые отечественные таргетные препараты для химиотерапии.

«Это достаточно важный фактор ввиду того, что основной процент у нас был зарубежных препаратов. [...] Причем отечественные препараты у нас даже намного выше качества, нежели нам раньше поставляли», — отметил руководитель пензенского онкодиспансера.

«Отечественная медицина, несмотря ни на что, развивается. [...] Наши врачи идут в верном направлении», — подчеркнул он.