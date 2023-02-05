В Пензенской области за сутки подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. 59 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 6 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 воскресенья, 5 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 209 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 751.

Умерли 6 тыс. 214 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 21 млн. 996 тыс. 744 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 410 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 379 тыс. 874 человека, из них 5 тыс. 200 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 279, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.