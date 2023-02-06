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В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом

15:44 | 06.02.2023 | Медицина

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Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 7 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 6 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 51 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 260 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 758.

Умерли 6 тыс. 215 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 4 тыс. 828 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 8 тыс. 84 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 384 тыс. 884 человека, из них 5 тыс. 10 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 319, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.

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