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В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом

15:05 | 07.02.2023 | Медицина

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Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. 60 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 10 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 7 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 320 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 768.

Умерли 6 тыс. 215 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 12 тыс. 443 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 7 тыс. 615 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 393 тыс. 339 человек, из них 8 тыс. 455 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 362, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.

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