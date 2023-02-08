В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. 67 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 9 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 8 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 387 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 777.

Умерли 6 тыс. 215 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 22 тыс. 832 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 389 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 401 тыс. 443 человека, из них 8 тыс. 104 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 406, за сутки зарегистрировано 44 летальных исхода.