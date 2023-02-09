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В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом

14:55 | 09.02.2023 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. 95 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 9 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 482 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 789.

Умерли 6 тыс. 216 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 35 тыс. 133 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 301 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 410 тыс. 128 человек, из них 8 тыс. 685 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 447, за сутки зарегистрирован 41 летальный исход.

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