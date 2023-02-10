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В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом

15:46 | 10.02.2023 | Медицина

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. 102 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 10 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 584 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 800.

Умерли 6 тыс. 216 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 47 тыс. 525 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 392 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 417 тыс. 631 человек, из них 7 тыс. 503 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 484, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.

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