Врачи пензенской облбольницы провели операцию по устранению двух жизнеугрожающих ситуаций Медицина

Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Гибридная операция удаления тромба в руке при острой артериальной недостаточности с одномоментным стентированием сосудов сердца впервые проведена в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«У пациента, чей возраст составил чуть более 50 лет, был диагностирован инфаркт миокарда с одновременным тромбозом аксиллярной артерии, что привело к внезапному прекращению артериального кровотока в верхней конечности, вызванного перекрытием кровеносного сосуда тромбом, что грозило пациенту остаться без руки, если он выживет после перенесенного инфаркта», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что команде врачей, в состав которой входили кардиологи, анестезиологи-реаниматологи и врачи по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, удалось устранить обе жизнеугрожающие ситуации: инфаркт миокарда и тромбоз аксиллярной артерии руки.

«В настоящее время пациент проходит дальнейшее лечение в кардиологическом отделении пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в двух рентгеноперационных регионального сосудистого центра на базе областной больницы, которые оснащены по последнему слову техники, ежедневно выполняется от 10 до 15 высокотехнологичных операций.