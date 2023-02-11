В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. 105 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 13 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 11 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 689 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 813.

Умерли 6 тыс. 216 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 60 тыс. 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 845 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 425 тыс. 889 человек, из них 8 тыс. 258 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 520, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.