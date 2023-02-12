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В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом

12:13 | 12.02.2023 | Медицина

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Пенза, 12 февраля 2023. PenzaNews. 104 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 12 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 793 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 825.

Умерли 6 тыс. 217 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 72 тыс. 717 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 347 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 432 тыс. 694 человека, из них 6 тыс. 805 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 551, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.

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