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В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом

13:10 | 13.02.2023 | Медицина

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Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 13 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 879 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 839.

Умерли 6 тыс. 218 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 83 тыс. 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 6 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 439 тыс. 178 человек, из них 6 тыс. 484 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 581, за сутки зарегистрировано 30 летальных исходов.

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