В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. 111 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 14 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 990 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 850.

Умерли 6 тыс. 218 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 93 тыс. 549 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 826 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 449 тыс. 598 человек, из них 10 тыс. 420 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 616, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.