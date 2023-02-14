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В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом

16:07 | 14.02.2023 | Медицина

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Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. 111 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 11 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 14 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 223 тыс. 990 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 850.

Умерли 6 тыс. 218 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 93 тыс. 549 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 826 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 449 тыс. 598 человек, из них 10 тыс. 420 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 616, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.

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