В Тамалинском районе начаты работы по установке одного из шести модульных ФАПов Медицина

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Работы по установке одного из шести модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые планируется смонтировать в Тамалинском районе Пензенской области в 2023 году, стартовали в селе Обвал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«На данный момент в селе Обвал уже началась установка свайного поля», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что модульные ФАПы в текущем году также появятся в поселке Степном, селах Григорьевка, Зубрилово, Калиновка и Куликовка Тамалинского района.

«Всего в 2023 году в 20 районах Пензенской области установят 37 ФАПов, из которых шесть — в Тамалинском районе, по три — в Кузнецком, Сердобском и Шемышейском, в остальных — по одному-два», — добавляется в сообщении.