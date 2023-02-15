В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. 107 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 15 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 224 тыс. 97 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 862.

Умерли 6 тыс. 218 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 106 тыс. 985 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 436 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 461 тыс. 669 человек, из них 12 тыс. 71 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 652, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.