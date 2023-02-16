В Пензенской области за сутки подтвержден 181 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. 181 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.15 четверга, 16 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 224 тыс. 278 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 876.

Умерли 6 тыс. 218 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 121 тыс. 725 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 740 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 472 тыс. 809 человек, из них 11 тыс. 140 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 689, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.