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В Пензенской области за сутки подтверждено 194 случая заражения коронавирусом

15:25 | 17.02.2023 | Медицина

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Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. 194 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 15 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 17 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 194 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 224 тыс. 472 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 891.

Умерли 6 тыс. 220 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 137 тыс. 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 359 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 484 тыс. 54 человека, из них 11 тыс. 245 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 727, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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