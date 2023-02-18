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В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом

14:16 | 18.02.2023 | Медицина

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Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. 191 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 18 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 191 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 224 тыс. 663 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 905.

Умерли 6 тыс. 220 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 152 тыс. 402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 15 тыс. 318 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 495 тыс. 493 человека, из них 11 тыс. 439 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 763, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

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