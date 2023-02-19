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В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом

13:20 | 19.02.2023 | Медицина

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Пенза, 19 февраля 2023. PenzaNews. 187 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 12 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 19 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 224 тыс. 850 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 917.

Умерли 6 тыс. 221 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 166 тыс. 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 233 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 504 тыс. 809 человек, из них 9 тыс. 316 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 799, за сутки зарегистрировано 36 летальных исходов.

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