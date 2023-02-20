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В больницах Пензенской области в январе оказана высокотехнологичная медпомощь почти на 53 млн. рублей

13:16 | 20.02.2023 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Высокотехнологичная медицинская помощь на сумму 52,8 млн. рублей бесплатно оказана пациентам по полису ОМС в медучреждениях Пензенской области в январе 2023 года. Это следует из сообщения, размещенного на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В больницах Пензенской области в январе оказана высокотехнологичная медпомощь почти на 53 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в шести случаях имела место госпитализация иногородних граждан.

«Наибольшее количество операций проведено ГБУЗ «ПОКБ имени Н.Н. Бурденко», ГБУЗ «ГБ №6 имени Г.А. Захарьина» и ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Максимальная стоимость лечения пациента составила 771 тыс. рублей по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»: пациенту проведена эндоваскулярная механическая тромбэкстракция», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что также по полису ОМС жители Пензенской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь на общую сумму 4,1 млн. рублей за пределами региона — в Москве, Татарстане, Калужской, Костромской и Челябинской областях.

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