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В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом

14:41 | 20.02.2023 | Медицина

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Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. 156 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 10 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 20 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 6 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 215 тыс. 927.

Умерли 6 тыс. 222 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 178 тыс. 711 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 76 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 513 тыс. 207 человек, из них 8 тыс. 398 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 829, за сутки зарегистрировано 30 летальных исходов.

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