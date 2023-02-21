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В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом

14:42 | 21.02.2023 | Медицина

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. 162 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 112 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 вторника, 21 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 162 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 168 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 216 тыс. 39.

Умерли 6 тыс. 223 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 189 тыс. 988 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 277 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 527 тыс. 201 человек, из них 13 тыс. 994 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 867, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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