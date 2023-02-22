В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. 177 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 361 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 22 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 345 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 216 тыс. 400.

Умерли 6 тыс. 224 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 203 тыс. 942 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 954 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 542 тыс. 609 человек, из них 15 тыс. 408 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 901, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.