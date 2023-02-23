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В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом

14:45 | 23.02.2023 | Медицина

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Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. 201 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 239 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 23 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 546 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 216 тыс. 639.

Умерли 6 тыс. 224 человека. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 218 тыс. 663 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 721 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 557 тыс. 637 человек, из них 15 тыс. 28 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 938, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.

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