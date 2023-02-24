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В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом

14:20 | 24.02.2023 | Медицина

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Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. 215 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 202 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 24 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 761 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 216 тыс. 841.

Умерли 6 тыс. 225 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 232 тыс. 492 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 829 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 570 тыс. 255 человек, из них 12 тыс. 618 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 395 тыс. 970, за сутки зарегистрировано 32 летальных исхода.

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