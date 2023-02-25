В Пензенской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. 211 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 149 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.00 субботы, 25 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 225 тыс. 972 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 216 тыс. 990.

Умерли 6 тыс. 226 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 243 тыс. 563 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 71 случай.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 581 тыс. 463 человека, из них 11 тыс. 208 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 4, за сутки зарегистрировано 34 летальных исхода.