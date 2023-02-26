В Пензенской области за сутки подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 февраля 2023. PenzaNews. 196 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 280 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 воскресенья, 26 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 168 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 217 тыс. 270.

Умерли 6 тыс. 227 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 253 тыс. 137 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 574 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 591 тыс. 237 человек, из них 9 тыс. 774 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 35, за сутки зарегистрирован 31 летальный исход.