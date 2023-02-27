В Пензенской области за сутки подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. 177 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 178 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 27 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 345 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 217 тыс. 448.

Умерли 6 тыс. 227 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 262 тыс. 717 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 580 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 600 тыс. 487 человек, из них 9 тыс. 250 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 65, за сутки зарегистрировано 30 летальных исходов.