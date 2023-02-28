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В Пензе врачи успешно провели операцию по удалению опухоли четвертого желудочка головного мозга

10:31 | 28.02.2023 | Медицина

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Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко успешно провели нейрохирургическую операцию по удалению опухоли четвертого желудочка головного мозга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе врачи успешно провели операцию по удалению опухоли четвертого желудочка головного мозга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Операция проведена с применением уникального операционного нейрофизиологического мониторинга, имеющегося в арсенале пензенских врачей, что снижает риск послеоперационных осложнений», — отмечается в тексте.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением областной больницы Романа Рыбаса, пациент был доставлен в крайне тяжелом, практически бессознательном состоянии, самостоятельно передвигаться не мог, что исключало возможность его направления в федеральные нейрохирургические центры Москвы и Санкт-Петербурга.

«Данная локализация [опухоли] является очень опасной для хирургического лечения, так как в этом анатомическом образовании расположены все жизненно важные центры дыхания и кровообращения», — пояснил он.

На данный момент пациент выписан из стационара.

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