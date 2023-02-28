В Пензе врачи успешно провели операцию по удалению опухоли четвертого желудочка головного мозга Медицина

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Врачи пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко успешно провели нейрохирургическую операцию по удалению опухоли четвертого желудочка головного мозга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Операция проведена с применением уникального операционного нейрофизиологического мониторинга, имеющегося в арсенале пензенских врачей, что снижает риск послеоперационных осложнений», — отмечается в тексте.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением областной больницы Романа Рыбаса, пациент был доставлен в крайне тяжелом, практически бессознательном состоянии, самостоятельно передвигаться не мог, что исключало возможность его направления в федеральные нейрохирургические центры Москвы и Санкт-Петербурга.

«Данная локализация [опухоли] является очень опасной для хирургического лечения, так как в этом анатомическом образовании расположены все жизненно важные центры дыхания и кровообращения», — пояснил он.

На данный момент пациент выписан из стационара.