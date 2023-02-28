В Пензенской области за сутки подтверждено 182 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. 182 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 429 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 28 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 527 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 217 тыс. 877.

Умерли 6 тыс. 227 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 272 тыс. 470 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 9 тыс. 753 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 614 тыс. 852 человека, из них 14 тыс. 365 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 100, за сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.