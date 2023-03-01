В Пензенской области за сутки подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. 186 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 478 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 среды, 1 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 713 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 355.

Умерли 6 тыс. 228 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 285 тыс. 908 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 438 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 631 тыс. 409 человек, из них 16 тыс. 557 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 137, за сутки зарегистрировано 37 летальных исходов.