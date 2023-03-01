В пензенской больнице №6 в рамках нацпроекта установлен новый магнитно-резонансный томограф Медицина

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Новый магнитно-резонансный томограф стоимостью более 136 млн. рублей, который приобретен за счет средств федерального бюджета, введен в эксплуатацию в клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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По словам главного врача больницы №6 Андрея Кибиткина, современный аппарат приобретен взамен устаревшего.

«Установка многогабаритного оборудования потребовала проведения реконструкции и ремонта помещений согласно требованиям СанПиНа. Был организован монтаж проемов для прокладки силовых кабелей. Отделаны полы и стены в соответствии с требованиями о защите от излучения», — пояснил он.