В пензенском Минздраве рассказали о результатах уникальной операции, проведенной хирургами облбольницы Медицина

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Реконструктивная операция на пищеводе, проведенная хирургами пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко молодому человеку 20 октября 2022 года, позволила добиться полной функциональной и социальной реабилитации пациента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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Из него следует, что в сентябре пациент был экстренно госпитализирован с двусторонней деструктивной пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью, потребовавшей проведения искусственной вентиляции легких, при этом годом ранее он получил химический ожог пищевода и желудка, вследствие чего произошло рубцовое сужение пищевода до 3,5-4 мм почти на всем протяжении и даже жидкая пища проходила с трудом.

«Была обнаружена и причина пневмонии: в пораженном пищеводе за сердцем выявлен сквозной дефект, через который пища попадала в легкие, вызывая их гнойное поражение и распад, а также воспаление в средостении около сердца. Ситуация была катастрофической, с реальной угрозой для жизни. Пациент был настолько истощен и обессилен, что не мог самостоятельно даже сесть, а при попытке посадить его с посторонней помощью терял сознание», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что после установления причины тяжелого состояния больного питание естественным путем было прекращено, теперь оно осуществлялось через специальный тонкий зонд, проведенный в желудок, и внутривенные вливания.

«На консилиуме было принято решение: единственным вариантом спасения жизни юного больного, его функциональной и социальной реабилитации является операция — шунтирующая тотальная пластика пищевода. Ее цель — сформировать новый путь для прохождения пищи в обход пораженного органа. 20 октября 2022 года это уникальное хирургическое вмешательство выполнила бригада специалистов во главе с заместителем главного врача по хирургии, доктором медицинских наук Игорем Туркиным, имеющим огромный опыт лечения больных с патологией органов грудной и брюшной полостей», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что новый пищевод экстремальной длины — 52 см — был выкроен из ободочной кишки, проведен в тоннеле между сердцем и грудиной, при этом верхний его конец был соединен с глоткой, а нижний — с желудком.

В пресс-релизе уточняется, что через четыре недели молодой человек был выписан, к настоящему времени он восстановил физическую форму, прибавил в весе 16 кг, питается без ограничений, его ощущения при глотании не отличаются от тех, что были до ожога пищевода, а также восстановилась функция легких.