В Пензенской области за сутки подтверждено 142 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. 142 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 124 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 2 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 855 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 479.

Умерли 6 тыс. 229 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 300 тыс. 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 96 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 645 тыс. 346 человек, из них 13 тыс. 937 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 176, за сутки зарегистрировано 39 летальных исходов.