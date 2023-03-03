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Отделение реабилитации дневного стационара пензенской больницы №6 начнет работу 6 марта

10:06 | 03.03.2023 | Медицина

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Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Отделение реабилитации дневного стационара для пациентов травматологического профиля начнет работу на седьмом этаже основного корпуса клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина на улице Стасова в Пензе в понедельник, 6 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Отделение реабилитации дневного стационара пензенской больницы №6 начнет работу 6 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поступить на восстановительное лечение можно по направлению врачей травматологических отделений медицинских организаций, поликлиник по месту жительства или переводом непосредственно из травматологических отделений самой клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что пациентам будут доступны физиотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, блокады триггерных точек, инфузионная терапия и консультации медицинского психолога.

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