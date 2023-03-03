Отделение реабилитации дневного стационара пензенской больницы №6 начнет работу 6 марта Медицина

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Отделение реабилитации дневного стационара для пациентов травматологического профиля начнет работу на седьмом этаже основного корпуса клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина на улице Стасова в Пензе в понедельник, 6 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Поступить на восстановительное лечение можно по направлению врачей травматологических отделений медицинских организаций, поликлиник по месту жительства или переводом непосредственно из травматологических отделений самой клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что пациентам будут доступны физиотерапия, лечебная физкультура, механотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, блокады триггерных точек, инфузионная терапия и консультации медицинского психолога.