В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. 134 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 141 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 пятницы, 3 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 226 тыс. 989 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 620.

Умерли 6 тыс. 229 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 314 тыс. 520 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 516 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 656 тыс. 858 человек, из них 11 тыс. 512 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 216, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.