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В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом

14:37 | 04.03.2023 | Медицина

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Пенза, 4 марта 2023. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 65 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 4 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 110 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 685.

Умерли 6 тыс. 230 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 328 тыс. 569 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 14 тыс. 49 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 668 тыс. 320 человек, из них 11 тыс. 462 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 255, за сутки зарегистрировано 39 летальных исходов.

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