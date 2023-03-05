19:14:30 Воскресенье, 5 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом

14:31 | 05.03.2023 | Медицина

Печать

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. 126 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 5 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 236 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 699.

Умерли 6 тыс. 230 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 342 тыс. 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 559 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 677 тыс. 256 человек, из них 8 тыс. 936 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 298, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница села Грабово обвиняется в причинении смерти знакомому В Пензенской области женщина оформила кредит и перевела на чужие телефонные номера 715 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом Житель Пензы подозревается в открытом хищении лекарств из аптеки
В Кузнецке водитель автомобиля «Renault Logan» сбил ребенка В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама