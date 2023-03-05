В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. 126 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 14 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 5 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 236 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 699.

Умерли 6 тыс. 230 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 22 млн. 342 тыс. 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 13 тыс. 559 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 677 тыс. 256 человек, из них 8 тыс. 936 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 298, за сутки зарегистрировано 43 летальных исхода.