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В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом

15:45 | 06.03.2023 | Медицина

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Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. 118 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 84 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 6 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 118 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 354 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 218 тыс. 783.

Умерли 6 тыс. 231 человек. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 353 тыс. 291 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 11 тыс. 163 случая.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 686 тыс. 422 человека, из них 9 тыс. 166 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 336, за сутки зарегистрировано 38 летальных исходов.

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