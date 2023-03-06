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В Пензе врачи спасли жизнь ребенку с вирусным энцефалитом

17:30 | 06.03.2023 | Медицина

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Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Врачи пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Филатова спасли жизнь 12-летнему мальчику с вирусным энцефалитом, который в феврале был госпитализирован в отделение реанимации с высокой температурой тела, нарушением сознания и речи, судорогами, рвотой и жидким стулом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе врачи спасли жизнь ребенку с вирусным энцефалитом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Две недели юноша находился в сопоре, был подключен к искусственной вентиляции легких, получал противовирусную терапию. Следующий этап — кома, судороги, введение трахеостомы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что врачи всерьез опасались за жизнь ребенка и постоянно находись на связи со специалистами федеральных медицинских центров, консультируясь по поводу тактики лечения.

«Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, восстановилась речь, он начал самостоятельно ходить, обслуживать себя, появился аппетит. Уже скоро ребенка выпишут из больницы, он продолжит учебу в школе и занятия спортом», — отмечается в сообщении.

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