В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. 116 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 269 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 7 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 470 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 219 тыс. 52.

Умерли 6 тыс. 232 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 363 тыс. 740 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 10 тыс. 449 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 700 тыс. 795 человек, из них 14 тыс. 373 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 378, за сутки зарегистрировано 42 летальных исхода.