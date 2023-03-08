В Пензенской области за сутки подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. 116 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 327 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 среды, 8 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 586 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 219 тыс. 379.

Умерли 6 тыс. 233 человека. За последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход.

В России зафиксировано 22 млн. 376 тыс. 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 320 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 717 тыс. 232 человека, из них 16 тыс. 437 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 423, за сутки зарегистрировано 45 летальных исходов.