В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. 122 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 215 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 9 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 227 тыс. 708 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 219 тыс. 594.

Умерли 6 тыс. 235 человек. За последние сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

В России зафиксировано 22 млн. 388 тыс. 556 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 12 тыс. 496 случаев.

За весь период в стране выздоровели 21 млн. 729 тыс. 768 человек, из них 12 тыс. 536 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 396 тыс. 463, за сутки зарегистрировано 40 летальных исходов.